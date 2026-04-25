Okullarda Güvenlik Tedbirleri İçin Yeni Dönem Başladı

Son dönemlerde meydana gelen olayların ardından eğitim kurumlarının güvenliğini artırmak amacıyla harekete geçen hükümet, okullara X-Ray cihazları kurulması, emniyetle doğrudan bağlantılı ‘Acil Durum Butonu’ yerleştirilmesi ve her okul için özel bir ‘Risk Değerlendirme Karnesi’ oluşturulması gibi önlemleri hayata geçirme kararı aldı.

GÜVENLİK SÜRECİ YENİDEN ELE ALINIYOR

Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğini sağlamak üzere 2022 yılında güncellenmiş olan protokol, son dönemde artan şiddet ve asayiş sorunlarının akabinde tekrar gözden geçirildi. İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerekli önlemleri almak üzere harekete geçti.

YENİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ BELİRLENDİ

İçişleri Bakanı’nın hazırladığı yeni genelge, valiliklere, emniyet teşkilatına ve ilgili bakanlıklara iletildi. “Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri” başlıklı bu genelge ile okullardaki güvenlik sisteminde köklü değişiklikler yapılması planlanıyor. Yeni sistem, vali ve kaymakamların koordinasyonunda geliştirilirken, koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri ile erken uyarı mekanizmaları esas alınacak. Alınan tedbirler ve karşılaşılan durumlar aylık raporlar şeklinde ilgili bakanlıklara sunulacak.

DEVAM EDEN YENİLİKLER VE TEDBİRLER

Bakanlığın genelge ekinde yer alan “Bütünleşik Model” ve “Güvenlik Kontrol Listesi” doğrultusunda, eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek olan önemli yenilikler belirlenmiş durumda. Okul güvenliğini artırmaya yönelik olarak;

Acil Durum Butonu: Okullara, KADES uygulamasındaki gibi, en yakın kolluk kuvveti ve sağlık hizmetleri ile doğrudan irtibat kurulmasını sağlayan acil durum butonları entegre edilecek.

X-Ray ve Turnike: Okul giriş çıkışlarının daha sıkı bir şekilde denetlenmesi amacıyla X-Ray cihazları, el dedektörleri ve turnike sistemleri uygulanacak.

Duvar Yükseklikleri Artıyor: Güvenlik standartları yeniden belirlenirken, ilkokul duvarları 2.5 metre, ortaokul ve liselerde ise 3 metreye çıkarılacak.

Özel Güvenlik ve Alarm: Okul girişlerinde özel güvenlik personeli bulundurulması zorunlu hale gelirken, okul dışındaki izinsiz girişlere karşı elektronik alarm sistemleri kurulacak.

OKUL ÇEVRESİ SÜREKLİ İZLENİYOR

Genelgede yer alan “Okul Güvenliği Risk Değerlendirme Sistemi” dikkat çekici bir yenilik olarak öne çıkıyor. Okul yerleşkesinin ana kapısı merkez alınarak belirlenen 1 kilometrelik çevre sürekli izlemeye alınacak. Bu alan içerisindeki okullar, çevrelerinde meydana gelen suç ve risk oranlarına göre puanlanarak takip edilecek. Risk değerlendirmesinde ise çeşitli kriterler göz önünde bulundurulacak.

DEZENFORMASYONA KARŞI YASAL ÖNLEMLER

Sosyal medya üzerinden yayılan bilgi kirliliğiyle mücadele amacıyla da uyarılar yapıldı. Olayların duyurularının yalnızca doğrulanmış bilgilerle gerçekleştirileceği vurgulandı. Provokatif paylaşımlarda bulunan ve dezenformasyon yapanlarla ilgili yasal işlemlerin başlatılacağı bilgisi verildi.