Olay, 24 Mayıs’ta Trafikte Kavga

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 24 Mayıs’ta saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde’de gerçekleşti. Alınan bilgilere göre; trafikte ilerleyen 34 TB 393 plakalı otomobilin sürücüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 34 AZ 7087 plakalı hafif ticari aracın şoförü arasında tanımsız bir nedenle bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, otomobil sürücüsü aracından inerek elindeki bıçakla hafif ticari aracın şoförüne doğru yürüdü.

TARTIŞMANIN GÖRÜNTÜSÜ

Bu esnada, hafif ticari aracın şoförü aracının bagajından bir yangın tüpü alarak, bıçaklı saldırgana karşı kendini korumak amacıyla yangın tüpünün tetiğine bastı. Üzerine sıçrayan kimyasal madde nedeniyle neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü, hemen aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Tüm bu anlar, başka bir aracın içindeki kameraya saniye saniye kaydedildi.