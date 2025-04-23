“Olay! Kuruluş Osman Dizi Gelişmeleri”

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ HIZLA DEVAM EDİYOR

ATV’nin dikkat çekici projeleri arasında bulunan Kuruluş Osman dizisi, her hafta izleyicileri ekranlara bağlıyor. Burak Özçivit ve Özge Törer’in başrolünde yer aldığı tarihî dizi, oyuncu kadrosuyla sık sık gündeme geliyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımı haline gelen Kuruluş Osman, hem etkileyici oyuncu kadrosu hem de tarihî atmosferiyle kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

FİNAL İDDİALARI ARTIK GÜNDEMDE

Kuruluş Osman dizisinin bu sezon sonunda final yapıp yapmayacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Diziye dair yeni gelişmeler gündeme gelirken, Kuruluş Osman ile ilgili bir sürpriz gelişme daha yaşandığı belirleniyor. İzleyiciler, dizinin geleceği hakkında son durumu merakla bekliyor.