Gündem

“Olay! Kuruluş Osman Dizi Gelişmeleri”

olay-kurulus-osman-dizi-gelismeleri

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ HIZLA DEVAM EDİYOR

ATV’nin dikkat çekici projeleri arasında bulunan Kuruluş Osman dizisi, her hafta izleyicileri ekranlara bağlıyor. Burak Özçivit ve Özge Törer’in başrolünde yer aldığı tarihî dizi, oyuncu kadrosuyla sık sık gündeme geliyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımı haline gelen Kuruluş Osman, hem etkileyici oyuncu kadrosu hem de tarihî atmosferiyle kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

FİNAL İDDİALARI ARTIK GÜNDEMDE

Kuruluş Osman dizisinin bu sezon sonunda final yapıp yapmayacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Diziye dair yeni gelişmeler gündeme gelirken, Kuruluş Osman ile ilgili bir sürpriz gelişme daha yaşandığı belirleniyor. İzleyiciler, dizinin geleceği hakkında son durumu merakla bekliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

6.2 Mw Büyüklüğündeki Depremin Sesi Kaydedildi!

Kocaeli Üniversitesi'nden araştırmacılar, depremin sismik verilerini analiz ederek sesin, ana şok sırasında enerjiyi temsil eden spektral güç yoğunluğuyla başlangıçta tiz olduğunu açıkladı.
Flaş

İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Oluştu

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası okullar tatil edilince, birçok kişi araçlarıyla yola çıktı. Bu durum, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik sıkışıklığına neden oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.