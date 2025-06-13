Olay, Senatör Ters Kelepçelendi

Olay, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in Los Angeles’taki protestolarla ilgili düzenlediği basın toplantısı sırasında gerçekleşti. Kaliforniya Senatörü Alex Padilla’nın soru sorması için konuşmasına izin verilmedi. Amerikalı senatör, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. Senatörü yere yatıran ve yeleklerinde FBI ibaresi bulunan güvenlik görevlileri, “Ellerinizi üzerimden çekin” diyen senatöre “ters kelepçe” taktı.

BASIN TOPLANTISINDAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Senatör Padilla’nın, olaydan hemen sonra serbest bırakıldığı ve Kristi Noem ile bir araya geldiği bildirildi. Bu yaşanan durum, hem demokratlar hem de cumhuriyetçilerden büyük tepki topladı. Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Senato’daki konuşmasında “Bir ABD Senatörünün tartaklanması mide bulandırıcı” şeklindeki ifadeleri kullandı. Olay hakkında açıklama talep etti.