Olayda Gerilim! Öğrenci Şoförü Kızdırdı

ŞOFÖR VE ÖĞRENCİ ARASINDAKİ TARTIŞMA

Öğrenciyle şoför arasında beliren sözlü tartışma, henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Öfkeli öğrenci, şoförün üzerine yürüyerek “Sen kimsin lan” diye bağırmaya başladı.

TARTIŞMA YOLCULAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Şoför, bu duruma “Terbiyesizlik yapma” diyerek cevap verip, gençle aradaki gerginliği azaltmaya çalıştı. Fiziki müdahaleyi önlemek amacıyla genci tuttu. Olayın gerçekleştiği otobüsteki yolcular, bu tartışmayı şaşkınlıkla takip etti. Öğrencinin yanındaki arkadaşları ise yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Şoförün soğukkanlı tavrı sayesinde tartışma, büyümeden sona erdi.