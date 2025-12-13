Olayın Ardında Yatan Gerçekler Ortaya Çıktı

Şarkıcı Güllü’nün ölüm olayıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki evinin kapalı terasından düşerek yaşamını yitiren sanatçının cenazesi, İstanbul’da toprağa verilmişti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Gülter ile olay günü yanında bulunan arkadaşının, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları öne sürülerek İstanbul’da gözaltına alındıkları ifade edildi. Gözaltına alınan Ulu’nun babası Arif Ulu ile iki kişi daha polis tarafından yakalandı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şahıslar, Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Aralarında Tuğyan Ülkem Gülter’in de bulunduğu kişi, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu’ya ise “ev hapsi” şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ulu, Yalova’daki ikametine polis ekipleri tarafından götürüldü.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İDDİASI

Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, olayla ilgili yeni iddialarda bulunarak Esra Ezmeci’nin programına katıldı. Aydın, “Başka tutuklama da olacak. Sultan itirafında üçüncü bir kişiyi de söylemiş. Başka tutuklamalarda bekliyorum, üç değil hatta 15 tane tutuklama bekliyorum. Bu işin içerisinde bir sürü insan var. İsim isim vermek istiyorum. Üçüncü kişi de Tuğberk, o da alınmalı.” dedi. Ayrıca, “Güllü abla bu olaydan 1 hafta önce bana dedi ki, başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdandır. Bilmiyorum acaba kadını korkutmuşlar mıydı… Keşke sorsaydım.” şeklinde ifadelerde bulundu.