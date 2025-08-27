Olayın Nedeni Belirlendi, Vahşet Sırasında!

OLAYIN GELİŞİMİ

Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11), evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada saldırıya uğradı. Saldırının arka planı ortaya çıktı.

CİNAYETİN NEDENİ

Polis araştırmaları sonucunda, olayın 2021 yılında Mehmet Koçyiğit’in amcası ve kayınpederi olan Hüseyin Koçyiğit ile hurdacılık yapan Hıdır A. arasında hurda alım-satım nedeniyle oluşan husumetten kaynaklandığı tespit edildi. Husumet sonrası gerçekleşen bıçaklı kavgada Hıdır A.’nın bir akrabasının bıçaklandığı, daha sonra bıçaklanan kişinin de Mehmet Koçyiğit’in bir akrabasını otomobiliyle çarparak yaraladığı öğrenildi. İki taraf arasında karşılıklı şikayet sonrası götürüldükleri hastanede bir silahlı çatışma yaşandığı ve Mehmet Koçyiğit’in Hıdır A.’nın yakınlarından birini silahla yaraladığı belirlendi.

HIDIR A.’NIN SAVUNMASI

Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolüne getirilen Hıdır A., “Neden çocuğu öldürdün?” şeklindeki bir soruya, “Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım” yanıtını verdi.

SONUÇ VE GÖZALTINA ALMA

Pazartesi günü meydana gelen silahlı saldırıda baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit de hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli olarak 60 yaşındaki Hıdır A. belirlendi ve kısa süre içerisinde mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.