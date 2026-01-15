Olaylı Derbi Davasında Hapis Cezası Açıklandı

olayli-derbi-davasinda-hapis-cezasi-aciklandi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mayıs 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında RAMS Park’ta gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak stadyum müdürü Ali Çelikkıran’ın darp edilmesi olayını incelemek amacıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu toplam 5 sanığın yargı süreci sona erdi.

1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıkların “haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Stadyum müdürü Ali Çelikkıran davada “müşteki”, futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ise “şüpheli” olarak yer aldı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme, tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, yaşanan olayların detayları ve alacakları ceza ile ilgili süreç devam ediyor.

