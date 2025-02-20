Öldürücü Çarpma: Polis Memuru Ağır Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde gerçekleşti. Uygulama noktasında ‘ur’ ihtarına uymayan Şevket Can Çaylak (26) yönetimindeki 41 AGE 107 plakalı otomobil, hızla polis memuru Osman Güneç’e çarptı. Sürücü olay sonrası kaçarken, otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, meslektaşlarına çarparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı polis memuru ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaçan şüpheli ile otomobilde bulunan Yakup Arslan Çelik (19), D-100 yolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada 178 gram sentetik kannabinoid ile 24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.