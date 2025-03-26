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Ölen Kadının Evinden Altın Çalındı

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OLAYIN KEŞFEDİLMESİ

Petrolkent Mahallesi’nde, yaklaşık bir ay önce kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Sıdıka Ekin’in yakınları, evini kontrol etmek için geldiklerinde hırsızlık olayını fark etti. Ekin’in, askerlik görevini yerine getiren torunu için biriktirdiği bir miktar altının ve televizyonunun çalındığı belirlendi.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Evin kontrol edilmesi sonrası durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar başlatıldı.

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