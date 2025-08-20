Olivos, Mali Sıkıntılar Nedeniyle Konkordato İlan Etti

TÜRKİYE’NİN ÖDÜLLÜ ZEYTİNYAĞI MARKASI KONKORDATO BAŞVURUSU YAPTI

Türkiye’nin tanınmış zeytinyağı markalarından Olivos, mali zorluklar nedeniyle İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu gerçekleştirdi. Şirket, mahkemenin kararı doğrultusunda 13 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere üç aylık süreyle geçici mühlet aldı.

ZEYTNİYAĞI SEKTÖRÜNDE ÖNDE GELEN BİR MARKA

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Türkiye’deki zeytinyağı sektörünün önde gelen isimlerinden Olivos, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden “en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerini elde etmişti. Ancak son dönemde yaşadığı mali zorluklar sebebiyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin, SDA Gıda Tarım A.Ş. ile birlikte bu başvuruyu yaptığı ve yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay’ın sürecin içinde olduğu bildiriliyor.

Mahkeme, şirketin mali durumunu değerlendirmek için Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak atadı. Komiser, Olivos ile SDA Gıda Tarım A.Ş.’nin mali yapılarını inceleyerek, alacaklıların haklarını gözeten bir rapor oluşturacak.

İLK DURUŞMA KASIM’DA YAPILACAK

Konkordato dosyasının ilk duruşması 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Mahkeme, başvurunun ardından yedi günlük itiraz süresi tanıyıp, konkordatonun reddedilmesi talep edenlere başvurma hakkı sağladı.