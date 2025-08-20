Gündem

Olivos Zeytinyağı, Konkordato İlan Etti

olivos-zeytinyagi-konkordato-ilan-etti

MALİ ZORLUKLAR VE KONKORDATO BAŞVURUSU

Türkiye’nin ödüllü zeytinyağı markalarından Olivos, mali zorluklar nedeniyle İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yapıyor. Şirket, mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda, 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet süresi elde etti. Olivos, Türkiye’deki zeytinyağı sektörünün önde gelen markalarından biri olarak, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından “en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerine sahip.

MALİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Son dönemde karşılaştığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunu gerçekleştiren Olivos, başvuruyu SDA Gıda Tarım A.Ş. ile birlikte yaptı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay’ın sürece dahil olduğu da belirtiliyor. Mahkeme, şirketin mali durumunun incelenmesi amacıyla Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Komiser, Olivos ve SDA Gıda Tarım A.Ş.’nin mali yapısını değerlendirerek, alacaklıların haklarını koruyan bir rapor sunacak.

Konkordato dosyasının ilk duruşması, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacak. Mahkeme, başvuru sonrasında yedi günlük itiraz süresi tanıyarak, konkordatonun reddedilmesine ilişkin talep edenlerin başvuru hakkı olacağını belirtiyor.

