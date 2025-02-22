Ölü Bedeni Karlarda Yerinde Bulundu

ÇAYIROVA’DA BULUNAN CANSIZ BEDEN

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yer alan boş bir alanda, karlar içinde hareketsiz yatan bir şahıs, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. İsminin Murat Turan olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olası olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.