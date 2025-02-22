More
Gündem

Ölü Bedeni Karlarda Yerinde Bulundu

olu-bedeni-karlarda-yerinde-bulundu

ÇAYIROVA’DA BULUNAN CANSIZ BEDEN

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yer alan boş bir alanda, karlar içinde hareketsiz yatan bir şahıs, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. İsminin Murat Turan olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olası olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ethereum Cüzdanı Hacklendi ve 401 Bin ETH Çalındı

Bybit kripto para borsası, Ethereum cüzdanının hacklendiğini ve çalınan varlıkların yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde olduğunu duyurdu, bu olay piyasalarda olumsuz etki yarattı.
Gündem

Ehliyet Sınavlarında Yeni Tarih Belli Oldu Mu?

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle ertelenen MTSK sınavlarının yeni tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor. 2025 ehliyet sınavlarının güncellenmiş tarihlerinin açıklanması bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.