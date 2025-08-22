Ölü sayısı 434’e ulaştı!

KENYA’DA AÇLIK TARİKATI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Kenya’da, müritlerini ölüm orucuna yönlendiren “açlık tarikatı” ile ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, Şakahola Ormanı’nda yüzlerce kişinin ölümüne yol açan bu tarikatla ilgili yeni cesetlere ulaşıldı. Yetkililerin açıklamalarına göre, Kilifi kasabasının Kwa Binzaro köyündeki kazı çalışmalarında toplam altı mezardan beş ceset çıkarıldı ve kimlik tespiti çalışmaları başladı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Patolog Dr. Richard Njoroge, kazı çalışmalarına katıldıklarını ve 5 cesedin çıkarıldığını doğruladı. Njoroge, “Bugün altı mezardan beşinin cesedini bulduk. Ayrıca o bölgede, farklı yerlerde dağılmış 10 farklı ceset parçası da bulduk.” şeklinde bilgi verdi. Diğer yandan, bölgede 27 şüpheli mezar daha tespit ettiklerini ifade eden Njoroge, çalışmaların devam edeceğini ve daha fazla ceset bulmayı beklediklerini aktardı.

TARİKATIN LİDERİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA İKİ YILDIR SÜRÜYOR

2023 Nisan ayında “açlık tarikatı”nın lideri Paul Mackenzie ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Mackenzie, kilise cemaatine “aç kalarak Hz. İsa’ya kavuşacaklarını” vaadiyle birçok kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sorgulanıyor. Şakahola Ormanı’nda 429 ceset bulunmasının ardından bu olayla bağlantılı olarak 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrılmış durumda. Ayrıca, tarikat operasyonlarında yaklaşık 100 kişi kurtarılmış ve birçok kişi de tutuklanmış.