Ölümle Sonuçlanan Klinik İhmal İddiası

OLAYIN BAŞLANGICI

Afyonkarahisar’da mobilya sektöründe çalışan ve umre hazırlıkları yapan 7 ve 9 yaşında iki çocuğun babası olan Mehmet Gündoğan, 12 Ocak’ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne başvurmuş. Hastanede kendisine reçeteyle ilaç ve sprey verilmiş, ancak şikayetleri devam edince 13 Ocak’ta özel bir kliniğe gitmiştir.

KLINIKTE YAŞANANLAR

Bu özel klinikte Mehmet Gündoğan’a damar yolu açılarak ‘sarı serum’ olarak adlandırılan bir serum verilmiş. İki farklı serumun bağlanması için hazırlık yapılmış. Ancak, ikinci serumun bitmesine yakın Gündoğan, nefes almakta güçlük çekmeye başlamış ve durumu hayati tehlike oluşturacak şekilde ağırlaşmış. Klinikteki doktor ve çalışanların müdahaleleri yetersiz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla ambulans çağrılmıştır.

AĞIR DURUM VE HAYAT KAYBI

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne taşınan Gündoğan, yoğun bakıma alınmış. Maalesef, 20 saat süren yaşam mücadelesinin ardında hayatını kaybetmiştir. Mehmet Gündoğan’ın eşi Songül Gündoğan, olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Gündoğan’ın cenazesi, 15 Ocak’ta Sülümenli beldesinde toprağa verilmiştir.

UMRE HAZIRLIKLARI

Öte yandan, Mehmet Gündoğan ve eşi Songül Gündoğan’ın 27 Ocak’ta umre seyahatine çıkmaya hazırlandıkları belirtilmiştir. Ayrıca, Gündoğan’ın özel klinikte serum uygulanırken fotoğraf çekildiği de ortaya çıkmıştır.