Olumsuz Hava Koşulları Feribot Seferlerini İptal Etti

HAVA ŞARTLARI FERİBOT SEFERLERİNİ ETKİLEDİ

Ege Denizi’nin kuzey kısmında bulunan Kabatepe-Gökçeada hattında yarın bazı feribot seferleri iptal oldu. Bunun yanı sıra, BUDO’nun akşam saatlerinde planlanan seferleri de yapılamayacak. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında gerçekleştirilmesi beklenen feribot seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı tarife dışında yapılacağı belirtiliyor. Açıklamada, yarın sadece Kabatepe’den saat 12.00, 16.00 ve 20.00, Gökçeada’dan ise 14.00 ve 18.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, diğer tüm seferlerin iptal edildiği ifade ediliyor.

BUDO SEFERLERİNDE İPTAL

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan resmi duyuruda, saat 17.00 ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile saat 19.15’teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. Aynı sebeplerle BUDO’nun bugün için saat 13.30 ve 16.45’teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 15.25’teki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilmedi.