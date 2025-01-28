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Spor

Omar Elabdellaoui Futbolu Bıraktığını Açıkladı

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OMAR ELABDELLAOUI KARIYERİNE VEDA ETTİ

33 yaşındaki Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, futbolculuk kariyerine son verme kararı aldığını duyurdu. Deneyimli sporcu, duygusal bir açıklama ile bu kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Elabdellaoui, “Bana hayal edebileceğimden çok daha fazlasını veren bu güzel oyundan uzaklaşma zamanım geldi. Tüm kalbimle, bu inanılmaz yolculuğumun bir parçası olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Her şey için teşekkürler.” ifadeleriyle hissettiklerini dile getirdi.

GALATASARAY’DA 20 MAÇ OYNADI

Elabdellaoui, futbol kariyeri boyunca oldukça önemli deneyimlere imza attığı Galatasaray’da toplamda 20 maça çıkmıştı. Oyuncunun kariyerinde yaşadığı başarılar ve kazandığı tecrübeler, onun futbol dünyasındaki izini her daim koruyacak gibi gözüküyor.

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