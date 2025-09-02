Ömer Çelik, ‘CHP İstanbul İl Kongresi’ hakkında MYK değerlendirmesi yapmadık

TOPLANTIDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantıda, hem iç hem de dış politikada yaşanan güncel gelişmeler ile parti içi stratejiler masaya yatırılıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından yaptığı değerlendirmelerde pek çok konuya değindi. Özellikle CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesine yönelik soruları yanıtlarken, “Tabii biz siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz. Ama siyasi partiler açısından herhangi bir usulsüzlük varsa da bunu mahkemenin tespit etmesi ve bununla ilgili adım atması da işleyen yargı süreciyle ilgilidir.” ifadelerini kullandı. Çelik’in açıklamalarında, “MYK, bunu herhangi bir şekilde değerlendirmedik.” dediği de öne çıktı.

İTİRAZ SÜRECİ VE CHP YÖNETİMİ

Çelik, CHP yönetiminin yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, “İtiraz süreci devam ediyor, biz de onu takip ediyoruz. Yargı süreci gördüğümüz kadarıyla devam ediyor.” diye konuştu. CHP İstanbul İl Kongresi’nde alınan ihtiyati tedbir kararının mahkemenin takdirine bağlı olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamalardan, içinde bulundukları durumun sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılıyor.

TEŞKİLATLAR SAHADA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Ekonomi, ARGE ve Çevre Başkanlıklarının sunumlarını aktararak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Bakanların iç ve dış politika ile ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğunu duyurdu. Çelik, “Teşkilatlarımız Türkiye buluşmaları kapsamında sahadalar. Arkadaşlarımızla birlikte 15 Eylül’e kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz.” dedi. Türkiye’nin uluslararası sahada hangi konularda mücadele ettiğini ve bu mücadeledeki kararlılığını belirtmekte özen gösterdi.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIM VE ULUSLARARASI TEPKİLER

Çelik, Netanyahu hükümetinin Gazze’deki eylemlerine dikkat çekerek, “Birinci gündemimiz her zaman olduğu gibi Netanyahu hükümetinin her geçen gün daha fazla katliam yaparak, Gazze’deki soykırımı devam ettirmesi.” ifadesinde bulundu. Filistin’in tanınmaması yönündeki uluslararası hareketliliğin yanına, ABD’nin vizeleri iptal etme kararını da ekleyerek, “Bu adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir karardır.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumunu bir kez daha vurguladı.

ÇELİK KUBBENİN ÖNEMİ VE SAVUNMA SANAYİİ

Toplantıda ayrıca çelik kubbe ile ilgili gelişmelere değinildi. Çelik, “Bütün dünyada yankılandığı gibi ülkemizin savunması açısından da son derece önemli bir eşik geçilmiş oldu.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin savunma sanayisinin geldiği noktanın gurur verici olduğunu belirtti. Ayrıca, “Cumhurbaşkanımız biz yapabiliriz, daha iyisini de yaparız diye bütün kurumlarımıza bu yönü, bu istikameti, bu vizyonu vermişti.” diyerek, savunma sanayisi konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Çelik, Türkiye’nin gücünün kimse için tehdit oluşturmadığını, barışın teminatı olduğunu aktararak, “Ege’de, Akdeniz’de, başka yerlerde hiç kimsenin yanlış işler peşinde koşmaması lazım.” diye ekledi. Aynı zamanda, “Topyekun bir barış, topyekun bir refah peşinde koşuyoruz.” ifadesi ile barış ve refah konusundaki kararlılıklarını benimsediklerini belirtti.

MAVİ VATAN VE TEKNOFEST

Son olarak mavi vatan konusundaki gelişmelere de vurgu yapan Çelik, Teknofest’in bu sene deniz kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirilmesinin önemine değindi. “Burada gençlerin yaptığı çalışmalar, orada ortaya konulan icatlar, kazanımlar, geleceğe denizlerde de damga vuracağımızı göstermesi bakımından önemlidir.” diyerek, gençlerin bu alandaki katkılarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Çelik, terörsüz Türkiye konusunun da gündemlerinde olduğunu belirterek; “Cumhur İttifakı bu konuda yekpare bir şekilde bu konuyu sonuca ulaştırmaya kararlı.” dedi. Meclis’de PKK’nın feshi ve silah bırakması için oluşturulan komisyonun önemini vurguladı. Bu sürecin yalnızca terör örgütlerine karşı değil, Türkiye’nin barış ve güvenliği açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Çelik’in tüm bu açıklamaları, Türkiye’nin geleceği ve güvenliği açısından kritik bir dönemin habercisi olarak değerlendirilmekte.