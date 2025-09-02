Ömer Çelik: ‘CHP İSTANBUL İL KONGRESİ’ Konuşmadık

TOPLANTI VE GÜNDEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, hem iç hem de dış politikadaki güncel gelişmeler ile parti içindeki stratejiler üzerinde duruldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek kritik değerlendirmelerde bulundu. Özellikle CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali hakkında sorulan sorulara da yanıt veren Çelik, “Tabii biz siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz. Ama siyasi partiler açısından herhangi bir usulsüzlük varsa da bunu mahkemenin tespit etmesi ve bununla ilgili adım atması da işleyen yargı süreciyle ilgilidir.” açıklamasında bulundu.

CHP KONGRESİNİN İPTALİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Çelik, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair, “MYK, bunu herhangi bir şekilde değerlendirmedik. Nihayetinde mahkeme ile ilgili bir süreç, orada sadece bazı yayınlarda kayyum atandı falan deniyor.” diyerek, durumun yargı süreci ile bağlantılı olduğunu vurguladı. Ayrıca, CHP yönetiminin daha önceki bir il yönetimini tekrar atandığını hatırlatarak, “İtiraz süreci devam ediyor, biz de onu takip ediyoruz.” ifadesinde bulundu.

TEŞKİLATLAR SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Çelik, toplantıda, Ekonomi, ARGE ve Çevre Başkanlıkları’nın sunumlarının yer aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı ve Bakanların iç politika ve dış politikaya dair değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı. “Teşkilatlarımız Türkiye buluşmaları kapsamında sahadalar. Arkadaşlarımızla birlikte 15 Eylül’e kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz.” dedi.

GÜNDEMDEKİ AÇIKLAMALAR

AK Parti sözcüsü, “Birinci gündemimiz her zaman olduğu gibi Netanyahu hükümetinin her geçen gün daha fazla katliam yaparak, Gazze’deki soykırımı devam ettirmesi.” diyerek, Gazze’deki durumu yakın takip ettiklerini söyledi. Bu konu uluslararası alanda da yankı buluyor. Çelik, “ABD’nin vizeleri iptal etmesi yanlıştır, Filistin Devlet Başkanının ve diğer yetkililerin vizelerinin iptali adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir karardır.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

ÇELİK KUBBE’NİN ÖNEMİ

Çelik, “Zafer Haftası” etkinlikleri çerçevesinde çelik kubbe ile ilgili önemli gelişmelerin olduğunu belirtti. “Bütün dünyada yankılandığı gibi ülkemizin savunması açısından da son derece önemli bir eşik geçilmiş oldu.” ifadesini kullanan Çelik, Türkiye’nin savunma sanayisi için yapılan çalışmalara dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ BARIŞIN TEMİNATIDIR

Bazı komşu ülkelerin Türkiye’nin çelik kubbesini tehdit olarak gördüklerini aktaran Çelik, “Türkiye’nin gücü kimse için tehdit değildir. Türkiye’nin gücü barışın teminatıdır.” diyerek, müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

MAVİ VATAN’IN DEĞERİ

Çelik, Türkiye’nin mavi vatan konusundaki gelişmelerin önemine değinerek, “Bu sene Teknofest gençliğini mavi vatanla buluşturan Teknofest Mavi Vatan’ın hayata geçirilmesi son derece önemlidir.” dedi. Gençlerin ortaya koyduğu projelerin Türkiye’nin geleceği açısından da kıymetli olduğunu belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye konusu, toplantıda tekrar gündeme geldi. Çelik, “Cumhur İttifakı bu konuda yekpare bir şekilde bu konuyu sonuca ulaştırmaya kararlı olduğunu ifade etmiştir.” dedi. PKK’nın silah bırakması gerektiğinin altını çizen Çelik, “Komisyonun asıl odağının PKK’nın fesi ve silah bırakması olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

KAZANANLAR ANKARA VE ŞAM’A YÖNELENLER OLACAK

Çelik, Türkiye’nin milli güvenliğini korumak için uluslararası hukuk çerçevesinde terörle mücadeleye devam edeceğini vurguladı. “Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacaktır ifadesinin anlamı budur.” dedi.

GÖZLER SURİYE’DEKİ GELİŞMELERDE

Suriye’deki merkezi yapının istikrara kavuşmasını önemseyen Çelik, “Bu Kardeş Suriye halkı için, hem Kardeş Suriye Devleti için, hem Türkiye’nin milli güvenliği için en doğru yol haritasıdır.” dedi. PYD’ye yönelik eleştirilerini de dile getirerek, bu tutumun terörsüz bölge sürecine karşı bir sabote etme çabası olduğunu ifade etti.

SONUÇ OLARAK

Çelik, Türkiye’nin milli bütünlüğü ve güvenliği için terör örgütlerinin silah bırakması ve terör tehdidinin ortadan kalkması gerektiğini yineledi. Bu süreçte hem iç, hem de dış politika açısından dinamik bir yaklaşım benimsendiklerini sözlerine ekledi.