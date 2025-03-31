Ömer Çelik: Fransa İçin Çifte Standarttır

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK’TEN CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRMELER

Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Le Pen’e yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası uygulanan 5 yıllık seçim yasağını da değerlendiren Çelik, “Bu tabi Fransız siyaseti açısından önemli. Macron’un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa’daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB’den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu” dedi.

ÇİFTE STANDART ÜZERİNE YORUMLAR

Çelik, Macron’un İmamoğlu’na yolsuzluk operasyonu konusundaki açıklamalarına da değinerek, “Macron açısından çelişki şudur, Fransa’da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye’de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır” ifadelerini kullandı.

SİYASİ ŞANTAJ KONUŞMALARI

Özgür Özel’in yolsuzluk soruşturması sonrası yaptığı açıklamalara dikkat çeken Ömer Çelik, “Özgür Özel’in konuşmaları Avrupa’daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda. Özel meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü. Özgür Özel’in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı” şeklinde konuştu.

İSRAİLLİ BAKANIN SKANDAL SÖZLERİ

Çelik, İsrailli bakan Sarr’ın skandal açıklamalarına da değinerek, “Katliam şebekesini en çok rahatsız eden Cumhurbaşkanımızın sözleridir. Cumhurbaşkanımız konuştuktan 5 dakika sonra bunlar tepki verme gereği hissediyor. İsrail’de bir soykırım şebekesi var” dedi.