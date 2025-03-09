Ömer Çelik: Mezhep Provokasyonlarına Karşıyız

AÇIKLAMALARIN ÖNEMİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’deki saldırılar hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Basın toplantısında yapılan açıklamalarda, saldırılara ‘Nusayri isyanı’ şeklinde bir dil kullanılmasının yanlış olduğu vurgulandı. Çelik, “Bu dil bölgede çirkin projeler peşinde koşanların dilidir. Bunun kimler tarafından üretildiğini, siyasi dolaşıma nasıl sokulduğunu iyi biliyoruz.” dedi. Yaptığı konuşmada, “Bunun ülkemize dönük olarak da mezhepçi çıkış olarak yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz.” ifadelerine de yer verildi.

SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜ

Suriye’de Esad yönetiminin başlattığı katliamların yarattığı tablo karşısında cumhurbaşkanının Suriye’nin güvenliği konusundaki yaklaşımının net olduğu belirtiliyor. Çelik, bu çerçevede, “Lazkiye’de ortaya çıkan, Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırının Suriye’nin birliğine dönük terörist saldırıdır. En önemli şiarımız Suriye tüm Suriyelileridir.” açıklamasında bulundu. Suriye’nin uydu devleti haline getirme çabalarına karşı olduklarını belirtti.

Çelik, hukuka bağlı bir makul denklemin sağlanmasının önemini vurgulayarak, “Suriye halkı özgür, medeni bir hayat istiyor. Uluslararası toplum Suriye yönetiminin yanında olmalı.” dedi. Ayrıca, istikrarsızlaştırma çabalarının tamamen çökmüş bir devlet yapısı oluşturmaya çalışıldığını ifade etti. “Suriye’nin tüm gruplarının güven içinde olduğu bir yapı için çağrıda bulunuyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın azınlık hakları ve kadın hakları konusundaki duyarlılığına atıfta bulunan Çelik, “Bir takım sivil kayıplar yaşandı. Bunun ülkemize dönük olarak da mezhepçi çıkış olarak yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz.” ifadesini kullandı. Terörizmin her dinle ilişkilendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Çelik, “Herhangi bir şekilde İslam ile terörün yan yana gelmemesi gerekir.” dedi.

HASSASİYET VE KİRİLİKLİK

Çelik, siyasal mezhepçiliğin zehirleyici etkisine dikkat çekerek, “Siyasal mezhepçilik bir zehirdir. İnsanların arasına dini duvarlar örmektedir. Bu dil ile yanlış yapılıyor.” açıklamasında bulundu. Herhangi bir sivilin hedef alınmasını meşru görmediklerini vurgulayan Çelik, “Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir.” diyerek birlik mesajı verdi.

PROVOKASYON İDDİALARI

Sahada yaşanan gelişmelere ilişkin verdiği bilgide, Alevilerin lehine olan hassasiyetlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti. Çelik, “Bütün bu çağrılar uluslararası müdahale çağrısıdır.” diyerek, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı. “Haksız yere bir sivilin hedef alınmasını doğru bulmayız.” vurgusu yaparak, Suriye yönetimine dönük hassasiyetlerin değerli olduğunu belirtti.