Ömer Çelik: Tavır Çifte Standarttır!

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK’İN YORUMLARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayın programında güncel meseleler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Le Pen’e yolsuzluk soruşturması sonrası uygulanan 5 yıllık seçim yasağı hakkında görüşlerini paylaşan Çelik, “Bu tabi Fransız siyaseti açısından önemli. Macron’un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa’daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB’den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu” şeklinde konuştu.

ÇİFTE STANDART TARTIŞMASI

Çelik, Macron’un İmamoğlu’yla ilgili yolsuzluk operasyonu üzerine yaptığı açıklamalara da değinerek, “Macron açısından çelişki şudur; Fransa’da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye’de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel’in yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yaptığı değerlendirmelere yönelik bir yanıt da veren Ömer Çelik, “Özgür Özel’in konuşmaları Avrupa’daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda. Özel meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü. Özgür Özel’in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı” dedi.

İSRAİLLİ BAKANIN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Son olarak, İsrailli Bakan Sarr’ın skandal açıklamalarına da değinen Çelik, “Katliam şebekesini en çok rahatsız eden Cumhurbaşkanımızın sözleridir. Cumhurbaşkanımız konuştuktan 5 dakika sonra bunlar tepki verme gereği hissediyor. İsrail’de bir soykırım şebekesi var” ifadelerini kullandı.