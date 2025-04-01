Ömer Çelik’ten CHP Lideri Özel’e Tepki

ÖMER ÇELİK’TEN CHP GENEL BAŞKANINA TEPKİ

Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in alışveriş boykotu çağrısına karşılık verdi. Bu çağrının ekonomik hayatı tehdit ettiğini belirten Çelik, “Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük ‘siyasi fanatizm’ ve ‘sosyal bölücülük’ olarak kayda geçmiştir” şeklinde ifadeler kullandı. Çelik, açıklamalarında Özgür Özel’in muhalefet anlayışını eleştirirken, “CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır” dedi.

CEVDET YILMAZ’DAN MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya paylaşımında, “Bölgemizde yaşanan jeopolitik ve ekonomik gelişmeler iç çekişmelere feda edilemeyecek düzeyde hayatidir” diyerek, muhalefetin tutumunu eleştirdi. Yılmaz, ayrıca “Sokak ve boykot çağrıları ile toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur” açıklamasında bulundu. Olayların yarattığı belirsizliklerin yanı sıra yeni fırsatların da oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, “Gündemimiz, dış politika, demokrasi ve kalkınmada çıtamızı daha ileri taşımaktır” ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN’DAN SORUMLU BİR AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ekonomik istikrarımıza yönelik tehditlerin ve yatırımcı güvenini zedelemeye dönük açıklamaların içerideki bazı çevreler eliyle dışarıya servis edilmesi, bir siyasi rekabetin ötesinde milli menfaatlerimize karşı sabotaj girişimidir” dedi. Altun, Türkiye’nin dezenformasyon kampanyalarına karşı mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Açıklamalarında “Ana muhalefet partisinde yaşanan iç çekişmeler ve bu süreçte kamuoyuna yansıyan iddialar dehşet vericidir” diyerek, bu durumun uluslararası odaklarla bağlantısını eleştirdi.

Altun, “Bu ülkenin gerçek sahibi olan aziz milletimiz, bu oyunların farkındadır” diyerek Türkiye’nin bağımsızlığına vurgu yaptı. Ayrıca, muhafazakar değerlere yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini dile getirerek, “Siyasi rekabet, ilke ve vizyon ile yapılır; tehdit ve sindirme ile değil” şeklinde mesaj verdi.