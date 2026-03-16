Ömer Çelik’ten İsrail’e Mescid-i Aksa Tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini sert bir dille eleştirdi.

MÜSLÜMANLARIN MESCİD-İ AKSA’DA NAMAZ KILMASINI ENGELLEMEK, BARBARLIKTIR

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır” dedi. Çelik, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini “en güçlü şekilde kınıyoruz. Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail’in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir” şeklinde vurguladı.

İSRAİL’İN KISITLAMALARI

İsrail polisinin yaptığı açıklamada ise, İran’a yönelik saldırıların başlaması üzerine getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlerin yasaklandığı bildirildi. Bu kısıtlamalar, Kudüs’teki diğer dini mekanları da kapsamakta. Hristiyanlar için en kutsal kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bu kapsama girmekte. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar başlatmasından itibaren, İsrail, Mescid-i Aksa’ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif’te ibadet etmesine imkan vermemektedir.

