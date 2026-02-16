Ömer Çelik’ten Netanyahu’ya Mekansal Soykırım Tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun son olaylarla ilgili yaptığı açıklamalara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert bir yanıt geldi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya yönelik faaliyetlerini eleştirerek, “soykırım” politikası olarak nitelendirdi.

MEKANSAL SOYKIRIM

Çelik, Netanyahu yönetiminin Batı Şeria’ya yönelik attığı adımların, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasını temsil ettiğini dile getirdi. “İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması ‘MEKANSAL SOYKIRIM’dır” ifadesini kullandı.

HERKESİN BU SALDIRGANLIĞA KARŞI ÇIKMASI LAZIM

Çelik açıklamasında, İsrail’in soykırım politikasını işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatmasıyla genişlettiğini vurguladı. Ateşkes ve barış sürecine yönelik çalışmalara katılan herkesin bu saldırganlığa karşı durması gerektiğini belirtti.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI

Çelik, 1967 sınırları temel alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasının yegane çözüm olduğunu ifade etti.