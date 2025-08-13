Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Tepki

SERT TEPKİLERLE YANIT VERDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Seviye yoksunu siyaset” ifadesini kullanarak Özgür Özel’in sözlerini şiddetle kınadığını belirtti. Çelik, Özel’in sarf ettiği sözlerin siyaset değil, siyaset alanını zehirleyen bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Özgür Özel’in partisinin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak aciz bir savrulma yaşadığını ifade eden Çelik, bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretildiğini söyledi. “Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz” diyerek kararlılığını ortaya koydu.

SİYASETİN TEMEL DEĞERLERİ

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hukukunun korunmasının kendi siyasetin en temel değeri olduğunu da belirtti. “Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz” ifadesiyle, Cumhurbaşkanı’nın adı geçen konularda siyasetin adabına uygun bir şekilde konuşulması gerektiğini vurguladı. Bu kurallara uymayanlara siyasetin zemininde gerekli yanıtı vermekten asla geri durmayacaklarını ekledi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI NELERDİ?

Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hadsiz ithamlarda bulundu. Özel, “Bu vakitten sonra insanın başını yastığa koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya. Nasıl başını yastığa koyup ben huzurluyum, vicdanlıyım, uyuyabilirim diyebilirsin?” diyerek Erdoğan’ı eleştirdi. Çerçioğlu’na yönelik tehditlerin olduğunu, suçsuz olduğunu iddia ettiğini belirten Özel, “Bu haksızlığa karşı içeride yatan onca mert varken, bu mertliğe sahip olamayıp, Erdoğan kelime oyunu yapıyor” şeklinde konuştu. Özel, “Yazıklar olsun” sözleriyle sonlandırdı.