Ömer Çelik’ten Suriye İçin Stratejik Mesajlar

omer-celik-ten-suriye-icin-stratejik-mesajlar

Halep’te YPG ile Şam yönetimi arasındaki çatışmalar Ankara tarafından dikkatle izleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kardeş Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir. Bölge barışı için de stratejik anahtar niteliğindedir.” ifadelerini kullandı. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu noktaları vurguladı: “Suriye’de ‘tek devlet, tek ordu, tek Suriye’ ilkesi herkesin hakkını ve geleceğini koruyacak bir çerçevedir. Kimsenin dışlanmadığı, Suriye’deki herkesin ortak geleceğe sahip olduğu kapsayıcı yaklaşımlar herkesin yararınadır. Cumhurbaşkanımızın, tüm etnik ve mezhebi gruplarıyla tüm Suriye’nin bir ve beraber olması için verdiği mücadeleye yıllar ve tüm bölge halkları şahittir.”

Çatışma Ortamında Birlik Vurgusu

Çelik, Suriye’de iki ordu ya da devlet dışı silahlı grupların varlığının sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yarayacağını belirtti. “Suriye’de Türkmen, Arap, Kürt ve diğer bütün kardeşlerimizin geleceği aynı istikamete bakmaktadır. Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur. Gerçek barış, birlik içinde bir Suriye’den geçer.” dedi. Ayrıca, “‘Tek devlet, tek ordu, tek Suriye’ ilkesine karşı silah çekenlerin yabancı güç odaklarına hizmet ettiği açıktır.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Hareket Zamanı

Son olarak, Çelik, “Emperyalizme ve siyonizme hizmet eden terör projelerinin birtakım kavramlarla yapılan ‘siyasi makyajlar’la örtülmesi mümkün değildir. Suriye’de Kürt, Arap, Türkmen bütün kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir. Zaman, doğru adımlar atma zamanıdır.” diyerek, Cumhurbaşkanlarının kardeşlik siyaseti ile farklı etnik köken ve mezhebe sahip bireyler arasında ayrımcılık yapmadan, herkesi kucaklayan bir yaklaşım sergilediklerini belirtti.

