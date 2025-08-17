Omoda Ve Jaecoo Hızla Büyüyor!

OMODA VE JAECOO’NUN SATIŞ BAŞARISI

OMODA ve JAECOO, Temmuz 2025 itibarıyla yalnızca 27 ayda dünya genelinde 600 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek bu başarıya en hızlı ulaşan yeni marka oldu. Chery Grubu, toplam ihracat adedi 5 milyonu aşarak bu eşiği geçen ilk Çinli otomotiv markası olabiliyor ve “Çifte 500” başarısını elde ederek Fortune Global 500 listesinde 233. sıraya yükseliyor. Temmuz 2025’te 9.192 adet NEV satışına ulaşan OMODA ve JAECOO, önceki yılın aynı dönemine göre 7 katlık bir artış sağladı. JAECOO 7 SHS modelinin gelişmiş süper hibrit sistemi (SHS) ile donatılması, modelin aylık 10.000 adetten fazla satış rakamlarıyla dikkat çekmesini sağlıyor. Bu iki marka, yalnızca Chery Grubu’nun küresel stratejisinin başarısını göstermiyor, aynı zamanda yeni otomotiv markaları arasında hızlı bir yükseliş sergiliyor.

CHERY GRUBU’NUN GELİRİ VE İHRACAT REKORU

Chery Grubu, Temmuz 2025’te 59,69 milyar ABD doları gelir elde ederek Fortune Global 500 listesinde 233. sıraya yükseldi. Geçen yıla kıyasla 152 basamak birden atlayan bu grup, yılın en hızlı yükselen otomotiv markası olarak öne çıkıyor. Toplam ihracat adedi 5 milyonu aşan Chery Grubu, bu başarıyla “Çifte 500” unvanını elde etti ve küresel stratejisinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. OMODA ve JAECOO’nun da bu strateji doğrultusunda yaptığı atılımlar dikkat çekiyor. Temmuz ayında 28.023 adetlik satış rakamına ulaşan bu markalar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8, bir önceki aya göre ise yüzde 3,8 artış kaydediyor.

DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜME STRATEJİSİ

OMODA ve JAECOO, 47 ülkede faaliyet gösteriyor ve Şubat 2024’te İspanya pazarına resmi giriş yaptı. Bu süreçte 14 ay içinde İtalya, Polonya ve İngiltere gibi büyük Avrupa pazarlarına da girerek 300’den fazla showroom açıyor. Temmuz ayında İspanya’da 2.000’in üzerinde satış gerçekleştirirken, SHS serisi ilk haftalarda yerel perakende satış sıralamasında 3. sıraya yerleşti. Satış rakamlarındaki artışla beraber, OMODA ve JAECOO yeni enerji araçları (NEV) alanındaki ivmesini artırıyor. Temmuz 2025’te 9.192 adet NEV satışı gerçekleştirilmesi, önceki yılın aynı dönemine göre 7 katlık bir artış sağlıyor.

JAEC00 7 SHS MODELİ

JAECOO 7 SHS, üstün menzil ve yüksek verimlilik gibi özellikleriyle donatılıyor. Temmuz ayında globalde 5.975 adetlik satış rakamına ulaşan bu model, hibrit segmentteki büyümesini destekliyor. JAECOO 7 SHS, Haziran 2025’te Barselona’da düzenlenen CATC Uluslararası Teknik Uzmanlar Komitesi toplantısında “Çin-AB Karbon Ayak İzi Verilerinin Karşılıklı Tanınması” kapsamında Çin’in ilk araç sertifikasını alarak çevreci globalleşme yolunda önemli bir adım atıyor.

GELECEK STRATEJİSİ VE TEKNOLOJİK GELİŞİM

OMODA ve JAECOO, ürün gamlarını optimize ederek ve küresel operasyon kabiliyetlerini güçlendirerek hibrit segmentte dünya lideri olma yolunda ilerliyor. Markalar, gençler ile birlikte daha güzel bir yaşam yaratma vizyonunu benimsiyor. OMODA, dünyanın önde gelen crossover markası olmayı hedefliyor; JAECOO ise zarif ve sofistike bir global off-road markası olmak istiyor. Ayrıca, AiMOGA ekibiyle geliştirilen AiMOGA Robot, otomotiv sektöründeki dijital dönüşümün somut örneklerinden biri olarak markanın teknoloji sınırlarını genişletiyor.