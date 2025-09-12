On Binler Gazze’den Ayrılıyor! Olaylar Devam Ediyor

İSRAİL ORDUSU YENİ OPERASYONA HAZIRLANIYOR

İsrail ordusu, Salı günü Gazze kentinde yaşayan sivillere kentten ayrılmaları yönünde çağrı yaptı. Bunun sonucunda, yüzbinlerce kişinin sığındığı kentten göç başlamış durumda. Bu, iki yıl içinde, kim bilir kaçıncı kez insanların yollara düşmesine sebep oluyor. Katliamdan kaçanlar, imkansızlıklar içinde yeni bir yer arıyor. Bazıları kamyonet, bazıları otomobil ya da motosikletle kenti terk ederken, hiçbir imkanı olmayanlar yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.

200 BİN KİŞİ KENTİ TERK ETTİ

İsrail, Gazze’yi Hamas’ın son kalesi olarak gördüğü için büyük bir operasyon hazırlığı içinde. Henüz bu büyük operasyon başlamış değil ama İsrail ordusu, yaklaşık bir haftadır kentteki yüksek katlı binaları hedef alıyor. Ancak Gazze’den sadece imkanları olanlar kaçabiliyor. Maddi ve manevi gücü kalmayanlar ise kentte adeta birçok zorlukla karşı karşıya kalarak beklemek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler, Gazze kent merkezinin kuzeyinde yaşayan bir milyon Filistinlinin bulunduğunu tahmin ediyor. İsrail ordusunun açıkladığına göre, yaklaşık 200 bin Filistinli Gazze’yi terk etmiş durumda.