Önder’in Sağlık Durumu Ciddi

TBMM BAŞKANVEKİLİ’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da hastaneye kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.

HASTANEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul’daki Florence Nightingale Hastanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Önder, dün acil servise 22.11 sularında 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde getirildi. Acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlandığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort disseksiyonu tespit edilmiştir. Takiben 23.05’te tekrar ritim bozukluğu gelişmiş olup, nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınmış ve saat 23.35’te ameliyat başlamıştır. Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner baypas yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak büyük bir disseksiyonun varlığı nedeniyle, tüm operasyon süreçleri başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamaktadır, sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saati aşkın süren ameliyatın ardından hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Hayati tehlikesi devam etmektedir.”

ERDOĞAN’DAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünden itibaren Pervin Buldan’ı iki kez arayarak bilgi aldığı ve ameliyat süreci hakkında bilgi verdiği öğrenildi. DEM Parti’den yapılan açıklamada Erdoğan’ın Buldan’a, “Ne gerekiyorsa yapılacak” dediği ifade edildi.

ÖNDER’İN YAKINLARI HASTANEDE BEKLEMEDE

Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için götürüldüğü Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde yakınları ve sevenleri de bekleyişlerini sürdürüyor.