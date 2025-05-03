“Önemsiz Artçı, Panik Yapmamak Lazım”

DEPREMİN GÖRÜNTÜSÜ VE ETKİLERİ

Marmara Denizi’nde 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 11:36’da merkez üssü Silivri açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremin derinliğini 14.7 kilometre olarak açıkladı. Diğer taraftan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.7, merkez üssünü Tekirdağ-Marmara Ereğlisi, derinliğini ise 18 kilometre şeklinde bildirdi. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hafifçe hissedilen bu sarsıntı, kısa süreli bir endişe yaratsa da herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

PROF. DR. ERCAN’DAN RAHATLATAN BİLGİLER

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu sarsıntının 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu ifade etti. Ercan, “Bugün Silivri açıklarında M6.2’lik deprem odağının bu kez batıda, Marmara Ereğlisi yönünde M4.0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok” sözleriyle, İstanbulluların içini rahatlattı.

Ercan, geçmişte 23 Nisan depremini değerlendirdiği konuşmalarda, 6.2 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolunda gerçekleştiğini ve “Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldığını” belirtmişti. Bugün meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki sarsıntının, ana depremin enerjisinin sönümlenmesi sürecinde beklenen bir artçı deprem olduğunu da vurguladı.

ÖLÇÜMLERDEKİ FARKLILIKLAR

Depremin büyüklüğü ve merkez üssü konusunda AFAD ile Kandilli Rasathanesi arasında bazı küçük farklılıklar dikkat çekiyor. Kandilli, depremi 4.0 büyüklüğünde ve Silivri açıklarında kaydederken, AFAD ise 3.7 büyüklüğünde ve Marmara Ereğlisi merkezli olduğunu aktardı. Derinlik ölçümleri açısından da Kandilli 14.7 km, AFAD ise 18 km olarak raporladı. Bu tür farklılıkların, ölçüm istasyonlarının konumları ve kullanılan yöntemlerden kaynaklanabileceği ifade ediliyor.