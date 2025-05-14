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Onikişubat’ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

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KAZA ANINDA PANIĞA NEDEN OLDU

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde sabah saatlerinde Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi üzerinde 46 S 0679 plakalı minibüs, elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçileri taşıyordu. Minibüs, T.E. yönetimindeki 46 H 0681 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi ve bu durum olay yerinde panik yarattı.

HASTANELERE KALDIRILDI

Olayı gören çevredekiler hemen durumu bildirerek polis ve sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı. Yaralanan 12 kişi, ilk müdahale sonrasında çevredeki hastanelere götürüldü. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

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