Onikişubat’ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINDA PANIĞA NEDEN OLDU
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde sabah saatlerinde Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi üzerinde 46 S 0679 plakalı minibüs, elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçileri taşıyordu. Minibüs, T.E. yönetimindeki 46 H 0681 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi ve bu durum olay yerinde panik yarattı.
HASTANELERE KALDIRILDI
Olayı gören çevredekiler hemen durumu bildirerek polis ve sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı. Yaralanan 12 kişi, ilk müdahale sonrasında çevredeki hastanelere götürüldü. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme çalışması başlattı.