Online Alışverişte Sevgililer Günü Tehlikeleri

ÖNE ÇIKAN TRENDLER

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Bu dönemde sevgi ekonomisinin hacmi her geçen yıl neredeyse iki katı kadar büyüyor. Bu yıl seyahat, uçak, otel, araç kiralama gibi kategorilerdeki artışlarla beraber bu rakamın yükseleceğini tahmin ediyoruz. Türkiye geneli toplam online alışveriş cirosu 200 milyar TL’yi bulacaktır diye düşünüyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Çiğdemli’ye göre, son yıllarda etkinlik bileti, kurs, tatil, hobi eğitimleri, SPA ve otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyelerde ciddi bir artış yaşanıyor. Kişiye özel hediyeler, mücevher, saat, takı, kozmetik, spor malzemeleri, parfüm, giyim, oyuncak, otomobil aksesuarları, teknolojik ürünler, hobi ürünleri, oyuncaklar, koleksiyon ürünleri ve iç çamaşırı gibi pek çok kategoride hareketlilik gözlemleniyor.

DEĞİŞEN HEİYEK ALIŞKANLIKLARI

14 Şubat dönemi çikolata ve çiçek satışlarının da artış gösterdiğini belirten Çiğdemli, Z kuşağının değer algısındaki farklılıkların hediye seçimlerine yansıdığını ifade etti. “Sevdiğinin adına dernek veya STK’lara bağış yapmak, fidan diktirmek gibi sosyal sorumluluk harcamaları da artık hediye olarak sunulabiliyor. Örneğin, ‘Adınıza şuraya fidan bağışlanmıştır’ gibi bir sertifika çerçeveletilip hediye edilebiliyor. Sürdürülebilirliğe yönelik ürün ve hizmetler de öne çıkıyor. Her internet sitesi bu döneme özel kampanyalar düzenliyor. Sevgili Kombinleri, Sevgililer Günü Yarışmaları, İndirim Kampanyaları ve web sitesinin 14 Şubat konseptinde giydirilmesi gibi küçük farklılıklar satışları artırıyor” dedi.

SİBER SALDIRILARA DİKKAT!

Cenk Çiğdemli, siber saldırganların 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yönelik sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturduğunu hatırlatarak, “Vatandaş bu özel günde internetten hediye alırken nereden aldığına dikkat etmeli. Özellikle büyük kampanya ve indirim vaatleri ile tuzağa düşmekten kaçınmalı. Özel dönemler için geçici paravan siteler açılıyor ve vatandaşlar bu sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor. Cazip indirimlere ve kampanyalara karşı dikkatli olunmalı” şeklinde uyarıda bulundu. Siber suçluların ana hedefinin online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşmak olduğunu vurgulayan Çiğdemli, alışveriş yaparken web sitesinin gerçek olup olmadığını kontrol etmenin önemine değindi.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN ÖNERİLER

Çiğdemli, internet alışverişi yaparken sitenin iletişim bilgileri ve SSL Sertifikası gibi unsurları kontrol etmenin gerekli olduğunu söyledi. “SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin yokluğu dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olmadığı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Ayrıca, sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. Eğer inanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden hemen çıkılmalı” dedi.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?