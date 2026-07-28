Ons Altın 4 Bin 50 Doların Altına Geriledi

Altın fiyatları, ons başına yaklaşık 4 bin 50 doların altına geriledi. Bu düşüşte Fed’in bu hafta faiz oranlarını artırabileceği endişeleri etkili oldu. Piyasalar, Çarşamba günü faiz artırımı olasılığını üçte birden fazla fiyatlıyor. Bu durum, son yıllara kıyasla alışılmadık derecede yüksek bir belirsizlik yaratıyor.

FED’DEN FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR

Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh’ın taahhütleri sonrası Fed’in bu hafta faizleri artırması bekleniyor. Warsh, fiyat istikrarını yeniden sağlama sözü vermişti. Bu adım enflasyonla mücadeledeki güvenilirliği güçlendirecek.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD Başkanı Trump’ın İran ile yürüttüğü görüşmeler petrol fiyatlarını düşürdü. Bu durum enflasyon ve faiz endişelerini bir miktar azalttı. Ancak Trump, müzakerelerin başarısız olması halinde saldırılara hazır olduğunu belirtti.

ONS VE GRAM ALTINDA GÜNCEL SEVİYELER

Ons altın güne 4 bin 76 dolardan başlarken gün içinde en düşük 4 bin 40 dolar seviyesini gördü. En yüksek seviye ise 4 bin 81 dolar olarak kaydedildi. Şu sıralar ons altın 4 bin 46 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne 6 bin 205 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 154 lira seviyesi görüldü. En yüksek de 6 bin 215 lira seviyesine ulaşıldı. Gram altın şu an 6 bin 163 liradan alıcı buluyor.