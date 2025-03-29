Ons Altın Rekora Koşuyor: Zirveler Yaklaşıyor

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Haftanın son gününde altın piyasası büyük bir hareketlilik yaşadı. Küresel piyasalarda ons altın tarihi zirveye ulaşırken, yurt içinde gram altın da yeniden yükseliş trendine girdi. Ekonomist Hikmet Baydar, ons altındaki fiyatların 3100 dolar, gram altındaki fiyatların ise 3824 TL seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti. Uzmanlar, faiz ve altın tercihleri yatırımcıların risk iştahına bağlı olarak şekillendiğini belirtiyor. Altın fiyatlarını etkileyen etkenler neler, yeni zirveler görülmesi mümkün mü? İşte tüm detaylar…

JEOPOLİTİK RİSKLER ARTIRIYOR

Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve ABD’nin politik hamleleri altına olan ilgiyi yeniden artırıyor. Yemen’deki Husi-ABD çatışmaları, Gazze’deki İsrail saldırıları ve Trump ailesine yönelik kripto soruşturmaları gibi gelişmeler, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltiyor. Hafta sonuna yaklaşırken, ons altın tarihi bir rekor ile gündeme gelirken, küresel risk algısındaki değişimler takip ediliyor.

GRAM ALTINDA YENİ HEDEFLER VAR MI?

Yurt içinde gram altın, 19 Mart’ta gördüğü 4068 TL zirvesinden sonra düşüş yaşasa da toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Şu anda 3675 TL civarında bulunan gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle 3824 TL’yi hedefliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, “Ons altın 2955 dolar desteğinin üzerinde kaldıkça, gram altında da yükseliş sürebilir,” uyarısında bulundu. “Altında yeni zirveler kaçınılmaz,” diye ekledi.

YATIRIMCI İÇİN KRİTİK SEÇİM: FAİZ Mİ, ALTIN MI?

Borsadaki düşüş ve Merkez Bankası’nın borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltmesi, yatırımcıları ikilemde bıraktı. Hikmet Baydar, “Riskten kaçanlar, primli seviyelerde olan altın yerine kısa vadeli para piyasası fonlarını tercih edebilir. Ancak altın, uzun vadede hala güçlü bir seçenek,” diye belirtiyor. Kısa vadede kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

ALIM ZAMANI MI? UZMAN GÖRÜŞLERİ

Altın şu anda teknik olarak yüksek seviyelerde bulunuyor. Uzmanlar, yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcılara temkinli olmalarını ve portföylerini çeşitlendirmelerini öneriyor. Küresel gelişmeler ve faiz politikalarının, altın fiyatlarını önümüzdeki günlerde de hareketli tutması bekleniyor.