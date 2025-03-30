Onur Alp Yılmaz’a “Nefret” Soruşturması Açıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halk TV ekranlarında yaptığı ekonomiyle ilgili açıklamalar sebebiyle Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturmaya başlandı. Başsavcılık, bu adımı “nefret ve ayrımcılık”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçeleriyle attı.

BOYKOTLAR ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Geçtiğimiz gün Halk TV’de konuk olan Yılmaz, boykotların etkisinin yeterli olmadığını ve Türkiye ekonomisinin tüketimden gelen vergilere dayandığını ifade etti. Yılmaz konuşmasında, “Birkaç gün hayatı durduruyorlar. Hiç kimse hiçbir şey tüketmiyor. Bu bağlamda belli günlerde tüketimi sıfıra indirmek iktidar açısından daha caydırıcı olacaktır. Bunu değerlendirmekte ve Sırbistan örneğine bakmakta büyük fayda var.” diyerek Sırbistan örneğini verdi.