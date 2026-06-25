Onur Belgesi Alma Şartları 2026: Nasıl Alınır, Kaç Ortalama Gerekir? MEB Ortaokul ve Lise Onur Belgesi Kriterleri

Sınıfta belgeleri tutan mutlu öğrenciler
2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda Onur Belgesi kriterleri belirlenecek ve karneler 26 Haziran 2026'da dağıtılacak.
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Onur Belgesi’nin nasıl alınacağı ve hangi ortalama şartının arandığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alacak olan milyonlarca öğrenci, not ortalamalarına göre Takdir, Teşekkür ya da Onur Belgesi almaya hak kazanabilecek.

ONUR BELGESİ KRİTERLERİ NETLEŞTİ

Okullarda ikinci dönemin tamamlanmasıyla yaz tatili başlarken, karnelerle birlikte başarı belgeleri de verilecek. Ortaokul ve liselerde öğrencilere verilen Onur Belgesi, belirli kriterleri sağlayan öğrencilere takdim ediliyor.

ONUR BELGESİ İÇİN ORTALAMA ŞARTI VAR MI?

Takdir ve Teşekkür belgelerinden farklı olarak Onur Belgesi’nde doğrudan not ortalaması şartı aranmıyor. Öğrencilerin okul kurallarına uyumu, örnek davranışları ve sosyal etkinliklerdeki başarıları bu belgenin verilmesinde belirleyici oluyor.

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