Onuralp Çevikkan Avrupa Kulüplerinin Radarında

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan, sergilediği performans ile dikkat çeken isimlerden biri oldu. Takımının kalesini koruyan 19 yaşındaki oyuncu, konuk ekibin ataklarına karşı doğru pozisyon alarak ve başarılı refleksleri ile güven sağladı. Onuralp, aynı zamanda yabancı scout ekiplerince de ilgiyle izleniyor. Altınordu altyapısından çıkan genç eldiven, 2023 yazında Trabzonspor’a transfer oldu. Bordo-mavili kulübün altyapı yapılanması kapsamında kadroya katılan Onuralp, A Takım’a hızlıca adapte olurken Türkiye Kupası’ndaki fırsatları etkin bir şekilde değerlendirerek dikkatleri üzerine çekti.

GÜVEN VEREN PERFORMANS

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki Alanyaspor karşılaşmasında, kritik kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan genç kaleci, özellikle ceza sahası içindeki soğukkanlı duruşu ile öne çıktı. Alanyaspor’un hücumlarındaki doğru pozisyon alışı ve güçlü refleksleri, Onuralp’in kalede güven vermesini sağladı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci kez sahne alan Onuralp Çevikkan, önceki Van Spor FK karşılaşmasında da 90 dakika boyunca kaleyi koruyarak olumlu bir performans sergilemişti. Üst üste iki kupada görev alan genç kaleci, aldığı süreleri iyi bir şekilde değerlendirdiğini bir kez daha kanıtladı.

AKTİF TAKİP ALTINDA

Bordo-mavili taraftarlar, genç kalecinin performansını spor otoriteleri ve diğer taraftarlarla birlikte beğeniyle karşılayarak tam not aldı. Maç sonunda sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda Onuralp Çevikkan’a yöneltilen övgüler dikkat çekti. Takımın mağlup olmasına rağmen kalede sergilediği görüntü, bordo-mavililer adına geleceğe yönelik umut ışığı oldu. Trabzonspor’un teknik kadrosu, genç oyunculara sunduğu imkanların karşılığını sahada almayı sürdürüyor. Onuralp Çevikkan’ın kupa maçlarındaki performansı, kariyerinde kiralık olarak görev yapan Andre Onana’nın ardından kaleye geçme konusunda en güçlü aday olmasını sağladı. Genç file bekçisinin, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da dikkat çektiği belirtildi. Özellikle altyapı yapılanmalarına önem veren kulüplerin radarında olan Onuralp, milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in scoutları tarafından önceki dönemlerde incelenmiş ve gelişimi takip edilmiştir. Avrupa kulüplerinin Onuralp’i potansiyeli yüksek kaleciler arasında değerlendirdiği ifade ediliyor.