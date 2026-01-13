Oosterwolde’den Fenerbahçe’ye Kalma Kararı

oosterwolde-den-fenerbahce-ye-kalma-karari

FENERBAHÇE YENİ SÖZLEŞME HAZIRLIYOR

Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun önemli isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde için ayrılık ihtimali gündeme gelmişti. Roma, Oosterwolde için resmi tekliflerde bulunmuş ve Hollandalı futbolcunun bu öneriye olumlu yanıt verme potansiyeli bulunuyordu.

FENERBAHÇE’DEN OOSTERWOLDE’NİN KALMASI YÖNÜNDE KARAR

Yaşanan gelişmeler ışığında, Fenerbahçe yönetimi Jayden Oosterwolde ile ilgili bir karar aldı. Tedesco’nun, 24 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına onay vermediği bildirildi.

OOSTERWOLDE TRANSFERDEN VAZGEÇİYOR

Aynı zamanda Oosterwolde, teknik heyet ile yaptığı görüşmeden sonra transfer kararını geri çekerek Fenerbahçe’de kalma kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalayarak yıllık ücretinde bir iyileştirme yapmayı planlıyor. Oosterwolde, sezon sona erdiğinde kendisine gelen teklifleri yeniden değerlendirecek.

ROMA’YLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYORDU

Öte yandan, Roma’nın Oosterwolde için 13 milyon euroyu ayırmaya hazırlandığı iddiaları gündeme gelmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’tan İran Protestolarına Destek Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki eylemcilerle ilgili olarak, protestoları sürdürmelerini ve resmi kurumları ele geçirmelerini teşvik eden bir açıklama yaptı. Yardımın geleceğini belirtti.
Gündem

Citi Altın Ve Gümüşte Fiyat Hedeflerini Yeniledi

Altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasının ardından, Citi 0-3 aylık hedeflerini ons başına altın için 5 bin dolara, gümüş için ise 100 dolara revize etti.
Gündem

AB Grönland Konusundaki Destek Vurgusunu Yeniledi

Avrupa Birliği Komisyonu, Grönland'a destek sunduğunu açıkladı ve ulusal güvenlik meselesinin başkalarının egemenliği ile tehlikeye atılamayacağını vurguladı.
Gündem

Rauf Denktaş Vefatının 14’üncü Yılında Anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Denktaş'ın mücadelesini takdirle dile getirdi.
Gündem

CHP 38’inci Olağan Kurultayı Davası Ertelenmeye Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayıyla ilgili davanın duruşması, 23 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.