Oosterwolde’den Fenerbahçe’ye Kalma Kararı

FENERBAHÇE YENİ SÖZLEŞME HAZIRLIYOR

Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun önemli isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde için ayrılık ihtimali gündeme gelmişti. Roma, Oosterwolde için resmi tekliflerde bulunmuş ve Hollandalı futbolcunun bu öneriye olumlu yanıt verme potansiyeli bulunuyordu.

FENERBAHÇE’DEN OOSTERWOLDE’NİN KALMASI YÖNÜNDE KARAR

Yaşanan gelişmeler ışığında, Fenerbahçe yönetimi Jayden Oosterwolde ile ilgili bir karar aldı. Tedesco’nun, 24 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına onay vermediği bildirildi.

OOSTERWOLDE TRANSFERDEN VAZGEÇİYOR

Aynı zamanda Oosterwolde, teknik heyet ile yaptığı görüşmeden sonra transfer kararını geri çekerek Fenerbahçe’de kalma kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalayarak yıllık ücretinde bir iyileştirme yapmayı planlıyor. Oosterwolde, sezon sona erdiğinde kendisine gelen teklifleri yeniden değerlendirecek.

ROMA’YLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYORDU

Öte yandan, Roma’nın Oosterwolde için 13 milyon euroyu ayırmaya hazırlandığı iddiaları gündeme gelmişti.