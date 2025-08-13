OPEC Petrol Talep Tahminini Yükseltti

OPEC’İN HAM PETROL ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ

OPEC’in ham petrol üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre günlük 263 bin varil artış gösterip 27 milyon 543 bin varile yükseldi. Aylık petrol piyasası raporuna göre, üretim artışında lider olan ülke Suudi Arabistan, en fazla düşüşü yaşayan ülke ise Irak oldu. Suudi Arabistan’daki üretim, günlük 170 bin varil artışla 9 milyon 526 bin varile ulaşırken, Irak’ta üretim 51 bin varil azalarak 3 milyon 902 bin varile geriledi. Böylece OPEC’in toplam ham petrol üretimi gün içerisinde 263 bin varil artışla 27 milyon 543 bin varile çıkmış oldu.

OPEC+ ÜLKELERİNİN TOPLAM PETROL ÜRETİMİ

Aynı süre zarfında OPEC ve OPEC dışındaki bazı üretici ülkelerin bir arada toplandığı OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi de günlük 335 bin varil artış göstererek 41 milyon 940 bin varil olarak kaydedildi. OPEC, 2025 yılına ilişkin petrol talep tahminini ise değiştirmedi. Bu yıla dair küresel petrol talebi, geçen yıla oranla günlük yaklaşık 1 milyon 290 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile ulaşması bekleniyor.

KÜRESEL PETROL TALEBİNDE BEKLENTİLER

Artış öncelikle OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 150 bin varil, OECD ülkelerinde ise sadece 140 bin varil seviyesinde öngörülüyor. Toplam talebin, günlük 59 milyon 330 bin varilinin OECD dışı ülkelerden, 45 milyon 810 bin varilinin ise OECD ülkelerinden geleceği öngörülüyor. OPEC, gelecek yıla ilişkin petrol talebi tahminini yaklaşık 100 bin varil yukarı yönlü revize etti. Böylelikle, talebin 2026 yılında günlük yaklaşık 1 milyon 380 bin varil artışla 106 milyon 520 bin varile ulaşması bekleniyor.

BEKLENTİLERDEKİ ETKİLER

Bu değişiklik, özellikle OECD Amerika, OECD Avrupa ile Orta Doğu ve Afrika’daki daha iyi ekonomik performansın etkisiyle gerçekleştiği düşünülüyor. Gelecek yıl beklentilerde, OECD dışı ülkelerdeki talep artışının günlük yaklaşık 1 milyon 230 bin varil, OECD ülkelerinde ise 150 bin varil seviyesinde kalması bekleniyor.