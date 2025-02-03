Opel’den Sıfır Araç Sahipleri İçin Fırsatlar!

YENİ OPAL MODELLERİ İÇİN AVANTAJLI KREDİ SEÇENEKLERİ

İlk bakışta dikkat çeken etkileyici duruşuyla yeni Grandland modeli, Opel’in en gelişmiş teknolojileriyle donatıldı. Bu modele, 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sahip olma imkanı bulunuyor. Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle dikkat çeken yeni Mokka, 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor. Eğlenceli tasarım öğeleriyle öne çıkan Opel Corsa da şubat ayı boyunca 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Almanya’nın ince mühendisliği ve tasarım özellikleriyle dikkat çeken Opel Astra, yine 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizle sunulmakta. Markanın hafif ticari araçlarından Combo ise aynı şartlarla tercih edilebiliyor.

MOVANO VE HAFİF TİCARİ MODELLERDE ESNEK KREDİ SEÇENEKLERİ

Alman mühendisliği ve detaylara verilen önemle tasarlanan Movano modelinde 500 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri veya 1 milyon TL için 12 ay vadeli yüzde 2,19 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Opel, şubat ayında yeni bir araç sahibi olmayı planlayanları Opel Showroom’larına davet ediyor. Üstün Alman teknolojisi ve yenilikçi tasarımlarıyla Opel, şubat ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde cazip satın alma koşulları sağlıyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERDE SIFIR FAİZ İMKANLARI

Opel, gelecekte tüm modellerinin elektrikli ve hibrit versiyonlarını sunmaya hazırlanıyor. “Şimşek” logosunu elektriklendiren marka, düzenlediği kampanyalarla elektrikli modellerini müşterilere avantajlı finansman fırsatlarıyla ulaştırıyor. Opel Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu olan Corsa Elektrik, 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizle satın alınabiliyor. Aynı şekilde, cesur ve şık tasarıma sahip Opel Astra Elektrik 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA ŞUBAT AYINA ÖZEL FIRSATLAR

Opel, şubat ayına özel ticari araçlarda 1 milyon TL’ye kadar sunulan finansman hitap ediyor. “Ticaretin Yeni Enerjisi” sloganıyla yeni nesil araçlarıyla iş hayatına pratik çözümler sunan Opel, hafif ticari araç konforunu binek otomobillerin özellikleriyle bir araya getiriyor. Opel, hafif ticari araç grubunda sunulan 350 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle birlikte 1 milyon TL için 12 ay vadede yüzde 2,99 faizli kredi imkanlarıyla rakiplerinden sıyrılıyor.

Opel’in hibrit ve elektrikli modelleri ile hafif ticari araç serisi, genişletilen ürün yelpazesinin yanı sıra, şubat ayı kampanyalarıyla uygun kredi seçeneklerini de beraberinde sunuyor. Opel, şubat ayının avantajlı kampanyalarını ve farklı ödeme çözümlerini tüketicilerine sunmaya devam ediyor.