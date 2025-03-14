OpenAI, ABD’den Telifli Kaynak Erişimi Talep Etti

OPENAI’IN TALEBİ: YENİ BİR DÖNEM MÜJDECİSİ

ABD’nin yapay zeka alanındaki önde gelen şirketlerinden OpenAI, hükümete önemli bir talepte bulundu. NBC News’un aktardığına göre, şirket, yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve eğitim süreçleri için telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim izni istedi. Bu talep, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yapay Zeka Eylem Planı” ile uyumlu bir teklif olarak değerlendiriliyor. OpenAI, ayrıca ülkenin yapay zeka liderliğini olası tehditlerden korumak amacıyla bu adımı atıyor. Detaylar ise dikkat çekici.

TEKLİF: TELİFLİ KAYNAKLARA ERİŞİM VE ÖZGÜRLÜK YAKLAŞIMI

OpenAI, ABD hükümetine sunduğu kapsamlı girişim kapsamında yapay zeka modellerinin etkin bir şekilde eğitilmesi için telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim izni talep etti. Şirket, bu kaynakların modellerin gelişiminde büyük bir öneme sahip olduğunu savunuyor. Teklifte, “özgürlük odaklı” düzenleyici yaklaşımların benimsenmesi gerektiği ifade ediliyor. OpenAI, ABD’li yapay zeka geliştiricilerini kısıtlayan mevcut politikaların kaldırılmasını talep ediyor. Bu adımın, sektörün yenilik yapma kapasitesini artıracağına inancını taşıyor.

YATIRIM VE İSTİHDAM: YAPAY ZEKA ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME

Teklifin bir diğer önemli boyutu ise yapay zeka altyapısına yapılacak yatırımların ekonomik ve toplumsal faydalarına vurgu yapıyor. OpenAI, bu yatırımların yeni istihdam alanları yaratacağını, yerel ekonomileri canlandıracağını ve ülkenin enerji altyapısını modernize edeceğini belirtiyor. Ayrıca, “yapay zekaya hazır bir işgücü” oluşturmanın ABD’nin uzun vadeli teknolojik liderliğine katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Şirket, bu yatırımların yalnızca teknoloji alanıyla sınırlı kalmayıp, toplumun genel refahına da olumlu etkiler sağlayacağını ifade ediyor.

DEEPSEEK TEHDİDİ: ABD’NİN LİDERLİĞİ TEHLİKEDE Mİ?

OpenAI’ın teklifinde, ABD’nin yapay zeka alanındaki küresel liderliğine yönelik olası tehditler de ele alınıyor. Özellikle Çinli yapay zeka modeli “DeepSeek” örnekleriyle, “ABD günümüzde yapay zeka alanında liderliğini korurken, DeepSeek bu liderliğin sorgulanabilir olduğunu ortaya koyuyor” deniyor. DeepSeek’in düşük maliyetli ve etkili çözümleri, ABD’li işletmelerin ve hükümetin bu alandaki stratejilerini gözden geçirmesini gerektiriyor. OpenAI, bu tehdide karşı proaktif adımların atılması gerektiğini ısrarla savunuyor.

TRUMP’IN YAPAY ZEKÂ EYLEM PLANIYLA UYUM

OpenAI’ın sunduğu teklif, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yapay Zeka Eylem Planı” ile paralellik taşıyor. Bu plan, ülkenin yapay zeka alanındaki liderliğini güçlendirmeyi ve uluslararası rekabette avantaj sağlamayı hedefliyor. OpenAI, telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim izninin, bu hedeflere ulaşmada kritik bir aşama olabileceğini öne sürüyor. Şirket, hükümet desteği ile yapay zeka modellerinin daha hızlı ve etkili şekilde geliştirilmesinin mümkün olduğunu iddia ediyor.

TARTIŞMALAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ

OpenAI’ın talebi, hem teknoloji sektöründe hem de politika alanında geniş yankı uyandırdı. Telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim izni, yapay zeka modellerinin gelişimini hızlandırma potansiyeli taşırken, diğer yandan telif hakkı sahiplerinin hakları konusunda endişelere yol açıyor. Ayrıca, DeepSeek gibi Çinli rakiplerin yükselişi, ABD’nin yapay zeka politikalarını daha agresif şekilde şekillendirmesi gerektiğini gösteriyor. Gelecek dönemde, bu teklifin nasıl bir yanıt alacağı ve ABD’nin yapay zeka stratejisine nasıl yön vereceği büyük bir merak konusu olacak.