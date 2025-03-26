Ekonomi

Opet Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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YENİ KİRA HAKKI DÜZENLEMESİ

Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada, Opet ile bayileri arasında imzalanan bayilik sözleşmelerinin yürürlükte olduğu süre içinde, bayilik faaliyetinin gerçekleştirildiği arazide Opet lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığına dair bulgular elde edildiğini belirtiyor. Bu durumun, bayi ile Opet arasındaki dikey ilişkinin beş yılı aşacak şekilde düzenlenmesine yol açtığı ifade ediliyor. Mevzuata göre, akaryakıt bayilik sözleşmeleri, rekabet etmeme yükümlülüğü ile intifa ve kira sözleşmeleri bir arada değerlendiriliyor.

DAĞITICILARIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dağıtıcılar ve bayiler arasındaki dikey ilişkilerin en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği’nden faydalanabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle, dağıtıcıların bayilerini beş yılı aşan süreli anlaşmalara zorlamasının mevzuata aykırı olduğu dile getiriliyor.

SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Rekabet Kurumu, yürütülen soruşturma kapsamında Opet’in bu uygulamaları ile rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyeceğini duyuruyor. Ancak, soruşturma kararlarının ilgili teşebbüslerin kanunu ihlal ettiği veya yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmediği de belirtiliyor.

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