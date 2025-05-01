“Oraya Gitmeyin”

ABD’NİN KUZEY KORE UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan güncel açıklamada, vatandaşların Kuzey Kore topraklarına neden olursa olsun seyahat etmemeleri gerektiği vurgulanıyor. Bu uyarıda, haksız yere tutuklama, uzun süreli gözaltı ve keyfi uygulamalar gibi tehditlerin ciddi boyutlarda devam ettiği kaydediliyor. Açıklamada, “Kuzey Kore hükümeti geçmişte ABD vatandaşlarına yönelik keyfi giriş-çıkış yasakları; sınır dışı etmeler, tutuklamalar ve benzeri uygulamalarda bulunmuştur. ABD hükümeti, tutuklanan vatandaşların serbest bırakılacağına dair güvence veremez” ifadelerine yer veriliyor.

PASAPORT KISITLAMALARI YÜKSELDİ

ABD’nin Pyongyang’da bir diplomatik temsilciliği bulunmadığı için vatandaşlara doğrudan destek sağlanamıyor. Bu durumda, İsveç’in büyükelçiliği ABD’nin koruyucu gücü olarak devreye giriyor. Ancak ABD makamları, bu dolaylı temsilin yetersiz kalabileceğini vurgulayarak “güvenliğiniz garanti altında değil” mesajını iletiyor. Ayrıca, yeni düzenlemelerle birlikte ABD pasaportlarının Kuzey Kore’de kullanımı önemli ölçüde kısıtlandı. Bakanlık, özel izin alınmadıkça pasaportların ülkeye giriş, transit geçiş veya seyahat için geçerli olmayacağını duyuruyor.