Ordu’da 2 Araç Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Çevre Yolu Göbü Mahallesi’ndeki Çaybaşı kavşağında bir kaza gerçekleşti. Çaybaşı yönüne giden Serkan E. idaresindeki otomobile, Ordu yönünde ilerleyen Ali B. yönetimindeki araç yandan çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza neticesinde otomobilde bulunan Ersan E. ve Duygu E. yaralandı. Olay yerine hemen sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Ünye Devlet Hastanesi’ne götürdü.

KAZA SONRASI GELİŞMELER

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.