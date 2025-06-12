Ordu’da Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Ordu’nun Kabataş ilçesinde bulunan Yakacık Mahallesi’nde, S.P. ve Mesut A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın kavga boyutuna ulaşmasıyla S.P., Mesut A.’yı bıçakla karnından ve göğsünden yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın yapılmasının ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları kontrolde Mesut A.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Öte yandan, jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.