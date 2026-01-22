Ordu’da Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı

Ordu’da yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek rakımlı ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Akkuş’un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun bir çalışma sürdürüyor.

EKİPLER 600 PERSONELLE SAHADA

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Toplamda 417 araç ve iş makinesi ile çalışan 600 personel, kapalı mahalle ve grup yollarını açma hedefiyle yoğun bir çaba sarf ediyor. Karla mücadelede öncelik, hasta ve cenaze hizmetlerinin kesintiye uğramaması olarak belirlendi.

YÜKSEK İLÇELERDE TİPİ ETKİSİNİ ARTIRDI

Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde kar yağışına eşlik eden kuvvetli rüzgar ve tipi, görüş mesafesinin daralmasına sebep oluyor. Bu durum, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle bazı güzergahlarda tedbirlerin artırılmasına yol açtı.

ÇAMBAŞI YOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Olumsuz hava şartları sebebiyle Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı yolunun bir kısmı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, Kabadüz–Çambaşı il yolunun Yokuşdibi mevkisindeki 29’uncu kilometre ile Çambaşı mevkisindeki 52’nci kilometre arasında yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle saat 11.00 itibarıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Vatandaşlardan alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.