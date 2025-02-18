Ordu Sahilinde Şüpheli Varil Bulundu

TEHLİKELİ VARİLLERİN BULUNMASI

Ordu iline bağlı farklı 3 ilçenin sahillerinde, çevredekiler tarafından şüpheli olarak nitelendirilen 7 varil tespit edildi. Vatandaşların ihbarları doğrultusunda, olayların yaşandığı bölgelere yetkili ekipler yollandı ve incelemelere başlandı.

VARİLLERİN TEHLİKESİZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Ünye ilçesinde Batıpark Plajı’nda akşam saatlerinde birbirine bağlı 3 adet boş varil sahil kenarına vurdu. Durum hakkında yapılan ihbarda, olay yerine hızla ekipler yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, varillerin tehlikesiz olduğu ve uluslararası gemilerden düşmüş olabileceği açıklandı.

VARİLLER OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Fatsa ilçesinin Yenipazar Mahallesi’nde, öğle saatlerinde birbirine bağlı 3 varil gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbarın ardından, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yollandı. Araştırmalar neticesinde, variller olay yerinden kaldırıldı.

KİMYASAL MADDE TESPİT EDİLDİ

Gülyalı ilçesinde de bugün öğle saatlerinde kıyıya vuran 1 adet varil, ihbar sonucunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD’a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Yapılan incelemeler sonucu varilde kimyasal madde tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, varili imha etmek amacıyla teslim aldı.