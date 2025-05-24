“Orduyu Ben Yeniden İnşa Ettim”

ASKERİ AKADEMİ MEZUNİYETİ

ABD Başkanı Donald Trump, askeri akademi West Point’in mezuniyet törenine katıldı. Michie Stadyumu’nda düzenlenen etkinlikte subay adaylarını akademik ve fiziksel başarılarından dolayı tebrik etti.

ORDUNUN GÜCÜNÜN YENİDEN İNŞASI

Trump, ABD ordusunun gücünün kendi liderliği altında yeniden inşa edildiğini belirterek, “Birazdan insanlık tarihinin en seçkin ve en köklü askerî akademisinin mezunları olacaksınız. Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük ve en güçlü ordunun subayları olacaksınız. Bunu biliyorum çünkü o orduyu ben yeniden inşa ettim, orduyu ben güçlendirdim. Bunu ilk dönemimde kimsenin yapmadığı şekilde yaptık” dedi.

DİKKAT DAĞITICI UNSURLAR VE YENİ SİSTEM

Başkan, “Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıyoruz ve ordumuzu asli görevine; düşmanlarını ezmeye, düşmanlarını öldürmeye ve büyük bayrağımızı daha önce hiç savunulmadığı kadar savunmaya odaklıyoruz” şeklinde konuştu. Trump, ayrıca önceki gün açıkladığı “Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi” hakkında da bilgi vererek, “Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi’ni anavatanımızı ve West Point’i saldırılardan korumak için inşa ediyoruz. Ve bu sistem, ben görevden ayrılmadan önce tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

İLERİ TEKNOLOJİ VE CAYDIRICILIĞI

Trump, salı günü yaptığı açıklamada Altın Kubbe’nin karadan, denizden ve uzaydan gelebilecek tehditlere karşı önleyici bir yetenek sunacağını belirtti. “Düşünün, mermileri havada vurabiliyorsunuz. Bu teknoloji şimdiye kadar yapılanların çok ötesinde” diyen Trump, sistemin ABD topraklarına yönelik saldırı risklerini büyük ölçüde azaltacağını ifade etti. Sistemin caydırıcı olduğunun altını çizen Trump, “Kullanmak zorunda kalmamayı umut ediyoruz. Ancak tehditler karşısında hazırlıksız kalamayız” şeklinde konuştu.