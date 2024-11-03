“Organ Bağışıyla Hayat Kurtaralım”

ORGAN NAKLİNE İHTİYAÇ DUYANLAR İÇİN HAYATİ BİR KONU

Ülkemizde organ yetmezliği nedeniyle sağlıklı bir yaşam süremeyen çok sayıda insan bulunuyor. Bu bireylerin hayatta kalmaları için tek çare organ nakli. Organ ve doku nakliyle tedavisi mümkün hastalıklarda, bağışçıların sağladığı organlar pek çok kişiye umut ışığı oluyor. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. İbrahim Berber, “Ülkemiz canlı vericili organ nakillerinde oldukça başarılıdır ancak organ bağışını desteklemenin en iyi yolunun, beyin ölümü gelişen kişilerden alınacak organların arttırılmasıyla mümkün olabileceği unutulmamalı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; beyin ölümü gerçekleşen her 4 olgudan yalnızca 1’inin organlarının yakınları tarafından bağışlanması dikkat çekici” diyor.

ORGANSIZ YAŞAMAMA HASSASİYETİ ARTIRILMALI

Nefroloji uzmanı Prof. Dr. Ülkem Çakır, 3-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen Organ Bağışı Haftası’nın ana amacının, yaşam için organ bağışına ihtiyaç duyan son dönem organ yetmezliği hastaları hakkında duyarlılığı ve farkındalığı artırmak olduğunu belirtiyor. Çakır, “İçinden geçtiğimiz zor zamanlar bu konuya olan hassasiyetimizi azaltmamalı. Unutmayalım ki bırakacağımız en güzel miras, hayattayken yapacağımız organ bağışıdır” diyor.

Bu noktada organ bağışına olan farkındalığın artırılması, organ yetmezliğinden etkilenen binlerce insanın yaşam kalitesini iyileştiriyor ve hayatta kalmalarına yardımcı oluyor. Herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gereken bir konu.